Großfamilie verlor Zuhause Nach verheerendem Brand in Rehlingen – jetzt gibt es Hoffnung für Familie Stepien

Nach dem verheerenden Wohnhaus-Brand in Rehlingen, bei dem Familie Stepien all ihr Hab und Gut verloren hat, gibt es nun einen Lichtblick. „Wir haben ein Haus in Château-Rouge in Aussicht“, sagt Stefanie Stepien. Der Ort liegt an der französischen Grenze und ist fast 17 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Den will die achtköpfige Familie von Stefanie Stepien eigentlich auch nicht verlassen. „Meine Kinder gehen dort in die Schule und Kindergarten, außerdem ist in Rehlingen die Tagesmutter“, erzählt die 38-Jährige, die ihre Kinder dann immer mit dem Auto nach Rehlingen bringen und abholen müsste. „Dadurch könnte ich nur noch Spätschichten machen.“ Stepien arbeitet in Vollzeit im Kundencenter des Konzerns Amazon.