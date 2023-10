Hemmersdorf Das ist das Programm beim Hemmersdorf Pop Festival

Die weiteren Konzerte am Samstag: um 17 Uhr Alicia Edelweiss in der Festival-Lounge, um 18.05 Uhr MGV Hemmersdorf in der Kirche St. Konrad, um 18.40 Uhr Lisa Morgenstern plus Ensemble in der Kirche St. Konrad, um 19.50 Uhr Beatrice Melissa in der Festival-Lounge, um 21 Uhr The Irrepressibles in der Kirche St. Konrad, um 22.30 Uhr Flèche Love in der Kirche St. Konrad, um 0 Uhr Marcel in der Festival-Lounge und um 1 Uhr Soundklassiker by DJ Hansi in der Festival-Lounge.