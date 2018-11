später lesen Polizei sucht Zeugen Schwerer Raub in Getränkemarkt in Rehlingen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein Unbekannter hat einen Getränkemarkt in der Nordstraße in Rehlingen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am vergangenen Donnerstag zwischen 15.20 und 15.25 Uhr. Von red