Leichtathletik Der neue Meister überrundet alle Kontrahenten

Rehlingen · Bei den saarländischen Leichtathletik-Landesmeisterschaften über die langen Strecken am Wochenende in Rehlingen setzte sich über 10 000 Meter bei den Frauen Janina Theobald (LA Team Saar) in 39:12,08 Minuten vor Lea Sanwald vom LV Merzig (40:12,99) durch.

29.04.2023, 09:49 Uhr

Foto: Jungmann