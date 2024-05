Spitzenathleten aus aller Welt Pfingstsportfest in Rehlingen – wie Ehrenamtler ein Weltklasse-Event auf die Beine stellen

Es ist ein lauer Frühlingsabend im Bungertstadion in Rehlingen. Der Himmel färbt sich in rosa-orange, Läufer ziehen in roten Trikots des LC Rehlingen auf dem Platz ihre Runden, Fußballer wärmen sich auf dem Rasenspielfeld auf. Wenige Meter weiter, im Haus der Leichtathletik, fällt der Blick von Werner Klein immer wieder auf die Sportler draußen. Um ihn herum sitzen 40 LC-Vereinsmitglieder am Tisch. Es ist Teambesprechung – 20 Tage vor dem Pfingstsportfest. „Das Interesse in diesem Jahr ist extrem groß. Wir haben 632 Anfragen und bis zum heutigen Tag 232 Athleten bestätigt“, verkündet Klein, Direktor des Meetings, voller Vorfreude. „Wir haben einen sehr hohen Anteil an Top-Athleten, die am Sonntag bei uns an den Start gehen“, fährt er fort. „Malaika Mihambo, Robert Farken, Niklas Kaul, Bo Kanda“, zählt Klein stolz einige der Hochkaräter auf.