Seltener Geburtstag : Früherer Niedaltdorfer Pfarrer Gressung wird 102 Jahre alt

Reisbach/Niedaltdorf Helmut Maria Gressung feiert an diesem Sonntag seinen Geburtstag. Er blickt auf ein spannendes Leben zurück. Heute lebt er in Reisbach.

Im Pfarrhaus Reisbach, seinem Altersdomizil, wird an diesem Sonntag, 19. Juli, der frühere Pfarrer von Niedaltdorf St. Rufus und Pfarrverwalter von Ihn und Rammelfangen, Helmut Maria Gressung, 102 Jahre alt.

Der aus der Saarbrücker Familie Gressung (Fotohandel) stammende Priester im Ruhestand hält sich gesundheitlich auf der Höhe und ist geistig immer noch topfit. Es war für ihn mit der Hilfe der Muttergottes Maria und der Fügung des Herrgotts eine Gnade, als junger Offizier im Afrikafeldzug im Zweiten Weltkrieg eine schwere Verwundung überlebt zu haben. Schon als Messdiener, so sagte er, habe er in sich den Wunsch verspürt, Priester zu werden.

Beim Besuch des Ludwigsgymnasiums in Saarbrücken und bei vielen persönlichen Begegnungen fand er in dem Mitschüler Willi Graf einen echten Freund und Wegbegleiter. Sehr früh standen sie dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüber.

Dies hatte vor allem für Willi Graf fatale Folgen. Als Mitglied im Kreis der studentischen Widerstandsbewegung Weiße Rose in München war er zum Tode verurteilt und mit dem Fallbeil hingerichtet worden.

Nach seinem Theologiestudium wurde Helmut Maria Gressung an Weihnachten des Jahres 1950 im Hohen Dom zu Trier zum Priester geweiht. Nach insgesamt vier Jahren als Kaplan in Bad Kreuznach wurde er Internatsleiter und Religionslehrer am Aufbaugymnasium Münstermaifeld.