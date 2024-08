Erster Padel-Tennisplatz im Saarland Nach einem Jahr Padel-Tennis in Rehlingen – „Die Community wächst stetig“

Die Sportart Padel-Tennis, die eigentlich schon vor rund 60 Jahren in Mexiko entstanden ist, ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen und erlebt hier gerade einen Aufschwung. Auch im Saarland gibt es mittlerweile mehrere dieser blauen Sportplätze. Der erste wurde vor einem Jahr in Rehlingen eröffnet und zieht damit immer mehr Sportbegeisterte in die Niedtalgemeinde.