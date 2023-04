Rhythmische Sportgymnastik Rehlinger Gymnastinnen überzeugen beim Oster-Cup

Am Start waren unter anderem Turnerinnen aus der Schweiz, der Ukraine und Luxemburg, aber auch aus Berlin und Höhr-Grenzhausen und natürlich vom Ausrichter-Verein. Für den eröffnete die siebenjährige Francesca Sanfilippo die Veranstaltung – und sorgte sofort für ein Erfolgserlebnis. In der Kategorie der Leistungsklasse sicherte sie dem TV Rehlingen mit ihrer Übung ohne Handgerät die erste Bronzemedaille – sieben weitere Medaillen für den Verein sollten noch folgen. In der Wettkampfklasse erreichten Alexia Topia Cruz, Isabella Hanemann, Gina Girilama Sanfilippo und Asmin Beydili sogar die Plätze eins bis vier.