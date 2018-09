später lesen Unser Dorf hat Zukunft Oberesch siegt bei Unser Dorf hat Zukunft Teilen

Den ersten Platz erlangte das in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg gelegene Oberesch auf Landesebene beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Das entschied eine 21-köpfige Jury am späten Freitagabend in Saarbrücken. Von Johannes Bodwing