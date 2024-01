Rehlingen-Siersburg Niedtalstrecke wird seit Dienstag wieder per Zug bedient

Bürgermeister Joshua Pawlak betont nachdrücklich: „Die Auswirkungen der Zugausfälle auf die Anwohner die nicht eigenständig mobil sind, haben uns wiederholt vor Augen geführt, wie essenziell eine stabile Bahnverbindung für das tägliche Leben in unserer Gemeinde ist. Wir setzen darauf, dass die getroffenen Maßnahmen der Bahn eine nachhaltige Verbesserung der Verlässlichkeit gewährleisten und die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Mein Dank geht an das Verkehrsministerium sowie an Ministerin Petra Berg, die sich vor Weihnachten dem Thema angenommen hat.“