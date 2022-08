Von wegen den Kopf einziehen: Saarlandliga-Aufsteiger und Überraschungs-Spitzenreiter Ballweiler-Wecklingen (in Grün) behielt auch beim 4:2 in Schwalbach die Oberhand. Hier kämpfen Schwalbachs Felix Martin (links) und Ballweilers Nico-Florian Horn um das Leder. Martin gelang der Treffer zum 1:1-Ausgleich für Schwalbach, doch insgesamt kommt der FV in dieser Saison noch nicht richtig in Fahrt. Foto: Oliver Altmaier