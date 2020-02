Oberesch Zwischenlösung für Bauschutt in Oberesch gefunden

Nun, Monate später, liegt der Schutt noch immer in der Natur (die SZ berichtete mehrfach), zudem spült der Regen Ziegel, Fliesen, Glas, Plastik, Metall und mehr frei und in den nahen Eschbach. Bei einem Ortstermin mit LUA und Unterer Bauaufsicht des Landkreises (UBA) am Donnerstag sollte entschieden werden, wie es dort weitergehen soll.