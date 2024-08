Historisches Gebäude Info-Tafel für Schloss Großhemmersdorf

Text- und Bildtafeln wurden bereits platziert am Geburtshaus des Niedaltdorfer Freiheitskämpfers und Ehrenbürgers der Gemeinde, Johannes Guittienne, sowie an der St.-Willibrord-Kapelle in Siersdorf. Martin Silvanus, der auch gemeinsam mit Ferdinand Kappenberg die Texte dazu verfasste, kündigte an, dass in Kürze auch an der Pfarrkirche St. Martin in Siersburg und der Marienkapelle in Rehlingen Text- und Bildtafeln angebracht werden.