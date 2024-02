Neubau mit Platz für 30 Personen Neue Flüchtlingsunterkunft aus Containern entsteht in Rehlingen (mit Fotostrecke)

Spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor genau zwei Jahren stehen die Kommunen im Saarland vor einer Mammutaufgabe: Wohin mit den hilfesuchenden Menschen, die in ein fremdes Land geflüchtet sind und ihr Hab und Gut zurückgelassen haben? Viele Privatpersonen haben bereits Geflüchtete aufgenommen. Die Gemeinde Rehlingen-Siersburg hat selbst Wohnraum zur Verfügung gestellt und sogar eine Notunterkunft errichtet. Weil die Kapazitäten trotzdem ausgelastet sind, plant sie jetzt einen kompletten Neubau: eine Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise in einem Rehlinger Wohngebiet – sprich: ein Haus aus Containern.