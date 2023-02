E-Mobilität : Neue E-Ladesäule in Rehlingen-Siersburg

Bei der Errichtung der neuen E-Ladesäule (von links): Volker Dibbern, technischer Geschäftsführer der TWRS GmbH, Jan Moinot, Fachbereichsleitung Gemeindeentwicklung Bauwesen, Joshua Pawlak Bürgermeister,Anke Klein, Aufsichtsratsvorsitzende sowie Mitglied des Aufsichtsrats der TWRS GmbH Andreas Latz. Foto: Lorena Rues /Gemeinde Rehlingen-Siersburg​

Siersburg Zwei Elektroautos können ab sofort hinter dem Rathaus geladen werden.

Die Elektromobilität schreitet voran: Vor Kurzem ist eine weitere E-Ladesäule in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg in Betrieb gegangen. Ab sofort können E-Autos hinter dem Rathaus in Siersburg an zwei neuen Ladepunkten geladen werden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Aufgrund langer Lieferzeiten hat sich der Bau um ein Jahr verzögert. Die Gemeinde hat die Säule auf eigene Kosten gebaut und der Betrieb wird von der Energis übernommen. Bürgermeister Joshua Pawlak erläutert hierzu: „Wir sind froh, dass die Anlage nun in Betrieb gehen konnte. Weiterhin sind wir aber auch schon in Gesprächen mit einem privaten Investor, um noch eine zusätzliche Säule in Rehlingen-Siersburg aufzustellen.“