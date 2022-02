Projekt zum Naturschutz : Neue Spielgeräte für Siersburger Kitas gespendet

Die Spielgeräte zur Umwelt- und Naturschutzerziehung kommen bei den Kleinen gut an. Foto: Ruppenthal

Siersburg Umwelt- und Naturschutz-Erziehung fängt im Kindergarten und in der Schule an. Davon ist Andreas Kiefer aus Siersburg, Vorstandsmitglied der Karsten-Nendel-Stiftung, überzeugt. Und hat man die Kleinen für diese Ideen gewonnen, hat man später wackere Mitstreiter in Sachen Umwelt- und Naturschutz zur Seite.

Deshalb hat die Karsten-Nendel-Stiftung, die sich seit geraumer Zeit für die ökologische Aufwertung des Itzbachtals in Siersburg engagiert (die SZ berichtete), den beiden Siersburger Kindergärten St. Martin und St. Willibrord jeweils 1000 Euro gespendet: zur Beschaffung von Lehr-, Lern- und Spielmaterialien und zur Finanzierung von Projekten für die frühkindliche Umwelterziehung.