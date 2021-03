Serie Naturdenkmale im Kreis Saarlouis : Europaweite Einzigartigkeit in Eimersdorf

Zu den sehenswertesten Naturdenkmälern im Landkreis Saarlouis zählt die alte Kornelkirsche an der Hetschermühle in Rehlingen-Siersburg. Foto: BeckerBredel

Rehlingen-Siersburg Wegen ihrer ungewöhnlichen Form gilt die Kornelkirsche in Eimersdorf europaweit als einzigartig. Einst stand sie in der Nähe einer Mühle, doch die gibt es heute nicht mehr.

An der Hetschermühle in Eimersdorf steht ein Baum, der europaweit einzigartig ist: eine in sich verschlungene Kornelkirsche. Er ist in die Denkmalliste eingetragen und hat die Mühle inzwischen überlebt. Dabei ist die Mühle noch von der Ortsmitte aus ausgeschildert, seit einem Brand aber nicht mehr da.