Rehlingen-Siersburg Seniorennachmittage starten wieder

Auch die Ortsvorsteher von Gerlfangen und Hemmersdorf, Thomas Hoffmann und Dietmar Zenner, sind begeistert von der Wiederaufnahme der Seniorennachmittage. Hoffmann sagt: „Ich bin froh, dass wir wieder gemeinsam Zeit verbringen und uns austauschen können. Die Seniorennachmittage sind ein wichtiger Bestandteil unseres Dorflebens.“ Sein Kollege Zenner ergänzt: „Die letzten drei Jahre waren für alle schwierig. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun wieder miteinander reden und lachen können.“ Die Seniorennachmittage finden in allen Ortsteilen der Gemeinde Rehlingen-Siersburg statt. Eingeladen werden hier alle Personen ab 67 Jahren.

Die Einladung zu den Nachmittagen erfolgt über das Nachrichtenblatt. Folgende Termine stehen bereits fest: 21. Mai in Fremersdorf; am 10. September in Eimersdorf, Niedaltdorf, Rehlingen und am 15. Oktober in Fürweiler.