Rehlingen Nachhaltigkeit führte Schüler in den Wald

Lilli, Malena, Hannah und Tessa – sie alle strahlen an diesem Morgen im Wald von Rehlingen-Siersburg um die Wette. „Das macht so großen Spaß hier!“ Die elf- bis zwölfjährigen Schülerinnen haben mit ihren Klassenkameradinnen und -kameraden der sechsten Klasse der Gemeinschaftsschule Quierschied für einen Tag ihren Klassenraum in den Wald verlegt.