Rehlingen-Siersburg Markt der Möglichkeiten rund um Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit – ein häufig genutzter und doch eher abstrakter Begriff. Was er im Alltag alles bedeuten kann, zeigte am Samstag der erste Markt der Möglichkeiten der Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Dabei präsentierten regionale Aussteller im Rehlinger Rohrwald ein vielfältiges Angebot rund um Klima, Umwelt und Natur. Die Idee dazu wurde bereits vor zwei Jahren von Kirsten Dembowski, Bildungsreferentin für nachhaltige Entwicklung, an Bürgermeister Joshua Pawlak herangetragen. Der sei sofort Feuer und Flamme gewesen, wie sie erzählt. Seitdem plante sie die Veranstaltung in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde.