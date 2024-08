Nach Kommunalwahl Neue Kooperation im Gemeinderat Rehlingen-Siersburg besiegelt

Rehlingen-Siersburg · Noch vor der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates in Rehlingen-Siersburg hat sich eine Kooperation zwischen drei Fraktionen gebildet. Was das für die künftige Mehrheit in dem Gremium bedeutet.

09.08.2024 , 13:09 Uhr

Im Gemeinderat Rehlingen Siersburg wollen künftig die SPD, die Freien Wähler sowie die Grünen miteinander zusammenarbeiten. Das haben Andreas Groß (von Links), Heike Weiland, Wilfried Lauer (alle Freie Wähler), Michael Altmayer und Maik Licher (beide SPD) sowie Alexander Raphael (Die Grünen) bekundet. Foto: Birgit Lion