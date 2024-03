Er gestaltet unsere Landschaft „Der Biber hat sich im Saarland etabliert“ – Erfolg nach 30 Jahren Wiederansiedlung

Die kuscheligen, braunen Nagetiere mit ihren wuchtigen Schneidezähnen und dem ruderförmigen Schwanz lassen sich tagsüber nur selten blicken. Spätestens am Morgen entlarven sie jedoch ihre nächtlichen Baumaßnahmen und machen Spaziergängern unmissverständlich klar: Hier waren Biber am Werk. Abgenagte Rinde, gefällte Bäume, aufgestaute Flüsse und ihre kleinen Fußspuren sind an saarländischen Gewässern weit verbreitet. Dass der Biber heute zu unseren heimischen Arten gehört, war jedoch lange Zeit alles andere als selbstverständlich.