Musizieren für jungen Mann in Not

Der Herzensengelverein unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region. Nun gibt es ein Benefizkonzert für Luca Biwer, einen 22 Jahre alten Mann aus Gerlfangen. Luca Biwer ist als Mountainbiker im Juni 2017 schwer gestürzt und ist ab dem Hals abwärts gelähmt. Er wird derzeit in einer BG-Unfallklinik in Oberbayern behandelt. Bei einem Benefizkonzert für Luca spielt das Bosch-Werksorchester aus Homburg. Auch Imperial Order (Star-Wars-Gruppe) nimmt teil. In erster Linie stehen Film- und Musical-Melodien, konzertante und moderne Blasmusik sowie Swing auf dem Programm. Auch Sänger Lisa Görlinger und Achim Martin sind bei dem Auftritt dabei. Das Konzert findet am Samstag, 17. März, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), in der Nordgauhalle in Gerlfangen statt. Die Veranstaltung steht unter Schirmherrschaft der Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar, Cornelia Hoffmann-Bethscheider.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zugunsten der „Bewegung für Luca“ wird gebeten.