Spenden-Livestream : Wunschmusik schallt von der Siersburg für den guten Zweck

Die Siersburg hat Ausstrahlung – am kommenden Samstag gilt das sogar im doppelten Sinne. Foto: rup/Ruppenthal

Siersburg Tolle Idee in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg: Wenn schon keine Feste gefeiert werden können, gibt es wenigstens was auf die Ohren.

Durch die strengen Hygiene- und Abstandsregeln ist das Vereinsleben zum Erliegen gekommen, Veranstaltungen fallen aus oder finden nicht wie gewohnt statt. Hier sind neue Ideen gefordert, findet die Gemeinde Rehlingen-Siersburg.

Sie hat deshalb, zusammen mit dem örtlichen Kulturverband und der Firma „MCM Events“ aus Rehlingen, eine Corona-gerechte Musikveranstaltung geplant: einen Spenden-Livestream von der Siersburg. Dabei sollen die Musik und die gute Sache im Vordergrund stehen.

„Wir haben uns schon seit einigen Wochen verwaltungsintern Gedanken über neue Konzepte sowie Veranstaltungen gemacht und werden in den kommenden Wochen noch ein paar neue Ideen präsentieren“, kündigt Joshua Pawlak, Erster Beigeordneter der Gemeinde, an. So soll es auch Alternativen zum Kinder-Ferienprogramm geben oder ein anderes Format des beliebten „Kino auf der Burg“. Näheres dazu folgt.

Nun kommt erstmal der Spenden-Livestream: Am Samstagabend, 30. Mai, in der Zeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr legt ein DJ hoch oben auf der Siersburg Musiktitel auf, die sich jeder gegen eine Spende wünschen kann. Zu hören sind die Wunschtitel dann, je nach Windrichtung, weithin. Auch im Internet kann der Livestream mitverfolgt werden, etwa auf der Facebook-Seite der Gemeinde. Mehrere Kameras und eine Drohne übertragen die Aktivitäten des DJs vor dem Burgturm.

Um die Technik und die Musik kümmert sich eine junge Firma aus Rehlingen. „Anfang März haben wir MCM Events gegründet, in einer Zeit, die für Veranstalter schwierig ist“, berichtet Michael Startmann von MCM Events. „Wir wollten aber nicht untätig sein und haben mit einem 3D-Drucker Schutzmasken produziert. Wir haben das Rathaus, den Bauhof, den Wertstoffhof und die Technischen Werke Rehlingen-Siersburg mit diesen Masken ausgestattet. Bei einem gemeinsamen Termin im Rathaus ist dann die Idee entstanden, auf anderen Wegen Menschen in Not zu helfen.“ So entwickelte sich die Idee eines Spenden-Livestreams.

Für jeden Musikwunsch wird eine Spende von fünf Euro fällig. Die Spendensumme wird anschließend an den Nothilfe-Fonds Rehlingen-Siersburg und an den Förderverein „Ehrensache“ für therapeutisches Reiten in Altforweiler übergeben.

Auch der Kulturverband Rehlingen-Siersburg war direkt als Kooperationspartner dabei. „Wir haben in Rehlingen-Siersburg zahlreiche Musikvereine, Chöre und kulturtreibende Vereine. Alle können zurzeit nicht ihren Leidenschaften nachgehen“, bedauert der Vorsitzende des Kulturverbandes, Reiner Serwe. „Viele Feste und Konzerte fallen aus. Mit dieser Aktion möchten wir auf die Situation unserer Vereine aufmerksam machen und dafür werben, dass es nach der Krise wichtig sein wird, diese zu unterstützen.“ Während des Livestreams wird es auch Beiträge und Aufnahmen von kulturtreibenden Vereinen aus der Gemeinde im Programm geben.

Damit bei dieser Aktion die Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden können, wird das Burgplateau von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, gesperrt sein. „Wir bitten, in dieser Zeit nicht auf das Burgplateau zu kommen, sondern die Aktion und die Musik über den Livestream zu genießen“, sagt Pawlak.