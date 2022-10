Trauer in der Region : Der Rehlinger Musiker Horst Ossmann ist tot

Rehlingen Das Saarland und die heimatliche Saar-Nied-Region trauern: Der Rehlinger Produzent, Komponist, Texter und Sänger Horst Ossmann ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Ein Musikerherz hat aufgehört zu schlagen – die E- und die U-Musik waren gleichermaßen seine Leidenschaft.

Der ehemalige Profimusiker mit eigener Band und Auftritten in ganz Europa widmete sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt dem Musiknachwuchs. Als Musiklehrer brachte er vielen Schülern in der Kreismusikschule die Klänge der Instrumente näher.

„Das ist handgemachte Musik“, sagte der Tausendsassa immer wieder stolz. Im hohen Alter spielte er sogar noch den Dudelsack. In der Hitparaden auf SR 3 belegte er wochenlang erste Plätze. Gute Kontakte pflegte Ossmann auch zu vielen Musikkollegen. Fehlte jemand in der Band, dann war er an der Gitarre, der Klarinette oder am Klavier. Unvergessen seine Fußballhits, die ihn in den Ludwigspark und ins Fernsehen brachten.