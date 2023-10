Rehlingen-Siersburg Minister Jost gibt 718 000 Euro zur Förderung

Freitag der 13. war für die Gemeinde Rehlingen-Siersburg ein Glückstag. Innenminister Reinhold Jost besuchte seine Heimatkommune und überreichte an Bürgermeister Joshua Pawlak Bedarfszuweisungen für einzelne Projekte in Höhe von knapp 718 000 Euro. Der Minister ließ es sich nicht nehmen, die verschiedenen Einrichtungen zu besichtigen, um sich ein Bild von Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen zu machen. Die Tour begann im Bungertstation Rehlingen, wo unter anderem für die Erweiterung des Tribünendaches in Verbindung mit der Sanierung der Flachdach-Bereiche unterhalb der Tribüne, sowie die Erhöhung des Zauns der Diskuswurfanlage 120 000 Euro bewilligt wurden.