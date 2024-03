Rehlingen-Siersburg „Geschichten hatte ich immer im Kopf“

Scátha, die Göttin der Toten, ist in Ungnade gefallen. Eine alte Legende erzählt, dass die Göttin dem, der sie aus ihrem Gefängnis befreit, einen Wunsch erfüllt. Und Syllia hat einen Wunsch, einen großen Wunsch. Ihr Verlobter liegt im Sterben und sie will sein Leben retten. Doch Syllias Entschluss, die Göttin zu befreien, führt sie tief in die Dunkelheit.