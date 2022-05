Siersburg : Altmayer (SPD) Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers in Siersburg

Siersburg Michael Altmayer ist in einer Vorstandssitzung der SPD-Siersburg einstimmig zum Kandidaten für das neu zu besetzende Amt des Ortsvorstehers von Siersburg bestimmt worden. Die Neubesetzung dieses Amtes sei notwendig geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Reinhold Jost sein Amt nach der Ernennung zum neuen Minister für Inneres, Bauen und Sport und der damit verbundenen Funktion als Kommunalaufsicht niederlegen musste, erläutert die Siersburger SPD.

Die daher notwendige Neuwahl des Ortsvorstehers findet in der nächsten Ortsratssitzung am Montag, 23. Mai, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Siersburg statt. Der Vorsitzende der SPD-Siersburg, Michael Altmayer, dankte Reinhold Jost für dessen langjährige kommunalpolitische Tätigkeit. „Reinhold Jost hat das Bild von und in Siersburg und der Gemeinde Rehlingen-Siersburg über eine überaus lange Zeit entscheidend mitgeprägt. Sein Engagement verdient Anerkennung, Respekt und auch Dank.“