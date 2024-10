Klima- und Umweltschutz in der Region „Nachhaltigkeit direkt erlebbar machen“ – Rehlingen startet Markt der Möglichkeiten

Das Thema Nachhaltigkeit gehört mittlerweile zu einer der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Doch was das bedeutet und wie man selbst einen Beitrag dazu leisten kann, ist für viele oft nicht greifbar. Das möchte die Gemeinde Rehlingen-Siersburg nun ändern und veranstaltet am Samstag, 5. Oktober, zum ersten Mal den Markt der Möglichkeiten. Von 11 bis 18 Uhr bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, sich im Rohrwald in Rehlingen (Wallerfanger Straße 60) mit den Themen Umwelt-, Klima- und Naturschutz auseinanderzusetzen und praxisnahe Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entdecken.