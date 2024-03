Leichtathletik Die Tochter holt Silber, der Vater Bronze

Im Crosslauf gewann das deutsche Team in der Klasse W 50 die Goldmedaille. Angeführt von Claudia Seel (LC Rehlingen) benötigte das Trio mit Kirsten Sellmer (LG Flensburg) und Ariane Stapusch (PSV Wismar) für die acht Kilometer 1:52:12 Stunden – und lag am Ende 1:12 Minuten vor den Silber-Gewinnerinnen aus Italien. In der Einzelwertung wurde Seel als beste Deutsche in 36:36 Minuten Achte.