Leichtathletik Klein-Raber ist eine Klasse für sich

Eifrigster Saarländer war Bernhard Grißmer vom TV St. Wendel, der in der Klasse M 65 vier Laufdisziplinen bestritt. Dreimal eroberte er die Bronzemedaille: über 400 Meter in 67,08 Sekunden, über 100 Meter Hürden in 20,94 Sekunden und über 300 Meter Hürden in 52,51 Sekunden. Bronze gab es außerdem für Gabriele Matheis von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal. Sie warf in der Klasse W 65 den 3-Kilo-Hammer 28,87 Meter weit.