Neuwahl in Rehlingen-Siersburg : Maik Licher zum Ersten Beigeordneten gewählt

Siersburg Seit 2014 war Joshua Pawlak Erster Beigeordneter der Gemeinde Rehlingen-Siersburg – und hatte in diesem Ehrenamt wirklich keinen leichten Job: Erst musste er 2018 für mehrere Monate den früheren Bürgermeister Martin Silvanus wegen Erkrankung vertreten, dann seit Anfang 2020 nochmals dessen Nachfolger Ralf Collmann, ebenfalls wegen Erkrankung.

Über lange Monate haben in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg in den vergangenen Jahren die Beigeordneten die Leitung der Verwaltung übernehmen müssen, ehrenamtlich und damit unentgeltlich und außerdem neben ihrem eigentlichen Beruf.

Nachdem Pawlak im Juni zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt worden war und sein Amt zum 1. August angetreten hat, ist die Stelle seines Stellvertreters vakant. Zweiter Beigeordneter ist nach wie vor Patrick Salzgeber (SPD), Drittter Andreas Hoffmann (FDP). Deshalb hatte der Gemeinderat bei seiner Sitzung in der Niedtalhalle Siersburg am Donnerstag einen neuen Ersten Beigeordneten zu wählen. Die SPD-/FDP-Fraktion schlug dafür den SPD-ler Maik Licher aus Rehlingen vor. Die CDU schlug ihrerseits CDU-lerin Lucy Graf aus Hemmersdorf vor; zum Einen, damit nicht alle drei Beigeordneten aus dem Ortsteil Rehlingen kommen, zum Zweiten, weil Frauen in dem Amt unterrepräsentiert seien, begründete Fraktionssprecher Daniel Bauer. In geheimer Abstimmung erreichte Licher schließlich 17 Stimmen, Jakobs 14; zwei der 33 abgegebenen Stimmen waren ungültig. Damit ist der 39-jährige Licher gewählt, Bürgermeister Pawlak verpflichtete ihn anschließend.