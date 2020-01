Mahnmal geschändet : „Schäbige und feige Tat“: Gedenkort für jüdische NS-Opfer in Siersburg zerstört

Das Mahnmal für die jüdischen NS-Opfer aus Siersburg wurde in der Nacht zum Mittwoch geschändet. Ortsvorsteher Reinhold Jost (von links) und die Beigeordneten Andreas Hoffmann und Joshua Pawlak zeigen die Schäden. Foto: nic. Foto: Nicole Bastong

Siersburg Die Gemeinde Rehlingen-Siersburg ist entsetzt: In der Nacht wurde das Mahnmal für jüdische Mitbürger auf dem Friedhof Siersburg zerstört. Für Donnerstag ist eine Mahnwache geplant, auch eine Belohnung wurde ausgesetzt.

Die weißen Rosen liegen zertrampelt am Boden, die jungen Eichen sind abgeknickt: Tief betroffen zeigen der Siersburger Ortsvorsteher Reinhold Jost und die Beigeordneten der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Joshua Pawlak und Anfdreas Hoffmann, die Zerstörung am Mahnmal zum Gedenken der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Siersburg. In der Nacht zum Mittwoch ist das Mahnmal auf dem Friedhof an der Siersburger Kirche St. Martin geschändet worden.

Der materielle Schaden ist nicht immens, aber der symbolische Charakter dieser Tat, kurz nach dem viel beachteten Gedenktag am 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, wiegt schwer. „Das ist für uns mehr als ein Mahnmal, es ist Symbol für die Erinnerungsarbeit unserer Gemeinde in den letzten Jahren und Jahrzehnten“, erklärt Jost. Dieser Erinnerungsort sollte den Siersburger Opfern der NS-Zeit „wieder einen Namen und ein Gesicht geben“, sagt Jost. Für ihn steht fest: „Hier sollte ein Bekenntnis zerstört werden, für das unsere Gemeinde eintritt.“ Ihn macht der Vorfall betroffen und auch wütend: „Das werden wir so nicht hinnehmen. Unsere Gemeinde wird in dieser Erinnerungsarbeit nicht nachlassen, ganz im Gegenteil.“

Die Schäden waren am Morgen entdeckt worden, Polizei und Staatsschutz waren vor Ort und sicherten Spuren. Ein Werkzeug wie eine Schere oder ein Beil wurden wohl zur Beschädigung der Pflanzen verwendet. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter gebe es bisher nicht, erklärt der Sprecher der Polizei im Saarland, Stephan Laßotta: Man habe zwar bisher keine Symbole oder ähnliches gefunden, dennoch liege bei diesem Gedenkort nahe, dass die Motivation antisemitisch sei, deshalb ermittle der Staatsschutz. Eine Häufung ähnlicher Vorfälle in den vergangenen Tagen seien nicht polizeibekannt, allerdings gebe es sie das ganze Jahr über, sagte Laßotta.

Nun werden auch alle Anlieger des Friedhofes befragt; Jost hofft, dass jemandem etwas aufgefallen ist. Auch eine Belohnung haben Ortsvorsteher und Gemeinde ausgesetzt: In Höhe von 2000 Euro. Das soll auch zeigen, wie wichtig der Gemeinde die Aufklärung dieser Straftat ist.

Foto: Nicole Bastong

Das Mahnmal für die jüdischen Holocaust-Opfer aus Siersburg wurde 2017 errichtet, unterstützt von einem internationalen Workcamp mit Jugendlichen aus der ganzen Welt. Es besteht aus einem großen Davidstern aus Zuggleisen, sechs amerikanischen Eichen und dem Rosenstock in der Mitte. Sechs Findlinge aus Pyrenäengestein, die aus der Nähe des Lagers Gurs in Frankreich stammen, in das viele Juden aus dem Saarland deportiert wurden, stehen symbolisch für die Siersburger Opfer. Der Stacheldraht um die Rosen und die Erde, auf die sie gepflanzt sind, stammen ebenfalls aus dem Lager Gurs. Beschafft hat sie der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Martin Silvanus, der sich in der Erinnerungsarbeit sehr engagiert hat. „Gerade die Rosen haben wir gepflanzt als Zeichen der Hoffnung, dass sich solche Taten nie wiederholen“, sagt er.

Seit Jahrzehnten bereits beschäftigt sich die Gemeinde Rehlingen-Siersburg mit der Aufarbeitung der NS-Zeit und dem Schicksal ihrer jüdischen Mitbürger. Schon im Jahr 2000 gab es Projekte dazu; der engagierte Heimatkundler Werner Klemm sprach mit zahlreichen Zeitzeugen, unter Einbindung der nach einem jüdischen Mitbürger benannten Lothar-Kahn-Schule, der Gemeinschaftsschule in der Gemeinde, wurden die Biografien der Opfer recherchiert und Stolpersteine verlegt.

Kritik oder Protest gegen diese Erinnerungsarbeit und Aufarbeitung der Vergangenheit habe es in all den Jahren in der Gemeinde nicht gegeben, versichern Silvanus und Klemm: „Ganz im Gegenteil, die Zeitzeugen waren froh, endlich über diese Zeit reden zu können“, berichtet Klemm.

Durch die zeitliche Nähe zum Gedenktag an die Befreiung von Auschwitz liegt es für Jost „auf der Hand, dass es sich hier nicht um einen Dumme-Jungen-Streich handelt, sondern dass ein politisches Statement abgegeben wurde. Und eine solche schäbige und feige Tat wird nicht ohne Antwort bleiben.“