Leichtathletik : Lutwin Jungmann verlässt den Leichtathletikclub Rehlingen

Rehlingen Lutwin Jungmann verlässt als sportlicher Lotse die Kommandobrücke des LC Rehlingen – dies ist das zentrale Ergebnis der Mitgliederversammlung des LC Rehlingen im September. Diese, berichtet Thomas Klein als Vorsitzender LC Rehlingen, habe das Ende einer Ära markiert.

Lutwin Jungmann, der über 51 Jahre in seiner Funktion als Sportwart maßgeblich die Geschicke des LC Rehlingen lenkte, übergab sein Amt in jüngere Hände. „Um zu verstehen, wie groß der Verlust ist, muss man weit in die Vergangenheit blicken“, merkt Klein an.