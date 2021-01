Uwe Mattil hat der SZ-Redaktion ein Bild geschickt, dass ihn sehr fasziniert, wie er schreibt. Er betitelt es mit „Die Schönheit der Natur im Morgengrauen“. Das Foto wurde in Siersburg in der Gemeinde Rehlingen Siersburg aufgenommen. Im Hintergrund ist die Burg in den Nebelfeldern zu erkennen. Foto: Uwe Mattil