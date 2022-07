Leichtathletik : Mit einem Wahnsinns-Schlusspurt zum DM-Titel

Bremen/Rehlingen Abie Hensgen vom LC Rehlingen wird in Bremen deutscher Meister der U 16 über 3000 Meter. Vier weitere Saarländer mit Medaillen.

Den Auftakt zur saarländischen Erfolgsserie hatte Emely Krieger vom LC Rehlingen über 1500 Meter Hindernis in der W 15 geliefert. Von Anfang an schlug sie ein hohes Tempo an und zog das Feld bald auseinander. Am Ende wurde sie nur von der überraschend starken Marlene Brand von der LG Wedel-Pinneberg (5:07,97) geschlagen. Kriegers Leistung wurde mit der Silbermedaille belohnt. Mit 5:12,14 Minuten unterbot sie ihren eigenen Saarlandrekord um 7,83 Sekunden. Bei den Jungs in dieser Altersklasse gab Vincent Sempruch vom LC Rehlingen eine glanzvolle Vorstellung. Als einer von zwei Medaillenkandidaten zog er einen langen Spurt an. In dem packenden Zweikampf auf der Zielgeraden wurde er knapp von Robin Börsken von der LG Filstal mit 4:43,78 zu 4:44,21 Minuten besiegt.