Leichtathletik : Zender bricht 26 Jahre alten Saarland-Rekord

Rehlingen Senioren-Saarlandmeisterschaften: Nach Zwangspause war der Rekordhunger groß.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause fanden am vorletzten Wochenende in Rehlingen wieder die saarländischen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren statt. Sehr zur Freude der Athleten. Die Referentin für Senioren-Sport beim Saarländischen Leichtathletik-Bund, Rita Buchholz, stellte fest: „Heute sah ich sehr glückliche Gesichter, es gab Wiedersehensfreude pur. Edmund Schneider, der 89 ist, hat mir ein paar Mal gesagt, wie froh er ist, dass sowas wieder stattfindet.“

Insgesamt gingen rund 150 Sportler an den Start, fünfmal freuten sich die Sieger nicht nur über den Meistertitel sondern auch über einen neuen Seniorenrekord. Der jüngste unter ihnen, Reiner Zender vom LC Rehlingen, schraubte in der Klasse M 55 den 26 Jahre alten 800-Meter-Rekord auf 2:16,14 Minuten. In der Altersklasse M 80 verbesserte der SV Saar 05 den von ihm selbst 2019 aufgestellten 4x100-Meter-Rekord. Das Quartett Axel Buchholz, Ingo Kroker, Helmut Hettrich und Horst Backes lief die Stadionrunde in 78,87 Sekunden. In derselben Kategorie steigerte Hans-Joachim Dräger (TV Ludweiler) den Hochsprungrekord um neun Zentimeter auf 1,23 Meter. „Damit liege ich zehn Zentimeter über der Norm für die deutschen Meisterschaften“, lachte er zufrieden.