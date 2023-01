Leichtathletik : Weite Flüge und schnelle Zeiten

Info

Vera Hoffmann Foto: Jungmann Foto: Lutwin Jungmann

Mittelstreckenläuferin Vera Hoffmann (LC Rehlingen), die international für Luxemburg startet, aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, nutzte am Sonntag das internationale Hallenmeeting in Luxemburg für eine neue Bestzeit über 1500 Meter. In einem hochklassigen Teilnehmerfeld belegte die 26-Jährige in 4:12,52 Minuten den dritten Platz und stellte einen neuen nationalen Hallenrekord für das Großherzogtum auf. Bevor sie bei der deutschen Hallen-Meisterschaft am 18. und 19. Februar in Dortmund erneut die 1500 Meter läuft, steht in den USA ein Rennen über die Meile an.