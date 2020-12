Rehlinger Leichtathlet feiert tollen Einstand : Ringer schafft bei Marathondebüt die Olympia-Norm

Richard Ringer verbesserte in Valencia auch den 40 Jahre alten Saarlandrekord. Foto: Lutwin Jungmann

Rehlingen Für Marathon-Debütant Richard Ringer vom LC Rehlingen verlief sein erster Wettkampf über die 42,195-Kilometer-Distanz erstaunlich gut. In Valencia (Spanien) erreichte er mit einer Zeit von 2:10:56 Stunden das von ihm angepeilte Ziel (eine 2:10er Zeit) und erfüllte die anspruchsvolle Olympianorm für Tokio (2:11:30 Stunden).

Für den erfahrenen und erfolgreichen Bahnläufer ist der Marathonlauf „eine andere Welt“, wie er nach dem Lauf bekannte. „Es stimmt, was die Marathonläufer erzählen. Nach dem Zieleinlauf hatte ich Mühe, das 500 Meter entfernte Hotel zu erreichen. Jetzt kann ich mich kaum mehr bewegen und spüre auch Magenschmerzen nach den Drinks und der ungewohnten Nahrungsaufnahme während des Laufs.“

Das Rennen verlief nicht ganz nach Plan. Auf die ersten zehn Kilometer in 30:48 Minuten folgte der nächste Abschnitt in 30:20 Minuten. „Da wusste ich, dass ich in der falschen, zu schnellen, Gruppe war“, erzählt er.