Leichtathletik : Rehlingen mischt bei den ganz Großen mit

Rehlingen So gut platziert wie noch nie: Leichtathletik-Club klettert auf Rang elf der erfolgreichsten Vereine in Deutschland.

Nach dem Vorliegen aller Jahresbestenlisten hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) auch die Rangliste der besten Vereine des Jahres 2021 veröffentlicht. Unter den mehr als 1000 in den deutschen Ranglisten verzeichneten Clubs nimmt der LC Rehlingen mit 150 Punkten den elften Rang ein. Damit verbessert er sich gegenüber dem Jahr 2020 um vier Plätze. „So hoch waren wir noch nie in der Rangliste angesiedelt. Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Athletinnen und Athleten, hinter denen ein großes, kompetentes Trainerteam tolle Arbeit leistet“, freute sich der LCR-Vorsitzende Thomas Klein.

Die Vereins-Rangliste zeigt auf, wie oft die Clubs in der vergangenen Saison mit ihren Athleten in den deutschen Bestenlisten der verschiedenen Altersgruppen von den 14-Jährigen bis zu den Aktiven vertreten sind. An der Spitze stehen die großen Leichtathletik-Zentren Dortmund (324 Punkte), Leverkusen (314) und München (252). Auch die nachfolgenden Vereine repräsentieren Großstädte. Der LC Rehlingen als dörflich, familiär geprägter Verein erscheint im Reigen der Besten da schon ziemlich exotisch. Abgesehen von der 15 000-Einwohner-Gemeinde Rehlingen-Siersburg ist Wattenscheid mit immerhin schon 73 000 Einwohnern die zweitkleinste Kommune in den Top 15. Hinter Rehlingen liegen unter anderem die LG Nord Berlin und der SC DHfK Leipzig.