„Ihr habt hier richtig geblotzt“, lobt Ministerin Petra Berg (SPD) die 2200 Bürgerinnen und Bürger von Hemmersdorf in ihrer Begrüßung. Das Land habe gerne Geld für die Rettung des St. Florian Heimes in Hemmersdorf gegeben, denn die dörfliche Gemeinschaft sei aktiv und arbeite mit Herzblut an ihren Projekten.