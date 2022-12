Großes Engagement : Geldsegen für den LC Rehlingen

Rehlingen 2000 Euro für den Verein gab es von der Kreissparkasse Saarlouis für die Teilnahme an der Aktion beim Sportabzeichen-Wettbewerb der Sparkassen-Finanzgruppe.

Der LC Rehlingen hat auch während der langen Corona-Pandemie, die teilweise strikte Einschränkungen erforderte, sein Sportangebot für Kinder und Jugendliche aufrechterhalten. Das Kindertraining fand in Kleinstgruppen von maximal fünf Kindern statt, die mit Abstand im Bungertstadion verteilt wurden. Um die große Zahl der Trainingswilligen (etwa 120) zu bewältigen, trafen sich die Gruppen nacheinander an fünf Wochentagen, sodass alle mindestens einmal pro Woche zu seiner Übungsstunde kamen.

Als es erstmals wieder möglich war, in normalen Gruppen zu trainieren, organisierte das Trainerinnen-Team der Schülerabteilung im September 2021 eine Sportabzeichen-Woche. Wie bei allen Sportabzeichen-Prüfungen ging es um die vier Fitnessbereiche Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Konkret wurden die Kinder in den Disziplinen 800 Meter-Lauf, Standweitsprung oder Schlagballwurf, 30 Meter- beziehungsweise 50 Meter-Lauf und Hochsprung geprüft. Die Resonanz war enorm. 206 Kinder legten die Prüfung erfolgreich ab. Die 60 Kindergarten-Kinder erwarben das Mini-Sportabzeichen, die 146 Sechs- bis 14-jährigen (83 Mädchen und 63 Jungen) wurden mit dem Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze belohnt.