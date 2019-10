100 Jahre OGV-Kreisverband : Gegründet in Zeiten des Mangels

Hemmersdorf Auf 100 Jahre Geschichte kann der Kreisverband Saarlouis der Obst- und Gartenbauvereine zurückblicken. Am Sonntag wird gefeiert.

Der Garten am Haus war einmal mehr als die schmückende Wohlfühloase. Generationen lebten von den Erträgen an frischem Obst und Gemüse und legten damit Reserven für die Winterzeit an. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Saarlouis. Der feiert am Sonntag in Rehlingen seinen 100. Geburtstag.