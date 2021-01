Corona im Kreis Saarlouis : Sechs weitere Tote im Kreis, landesweit höchste Inzidenz

Kreis Saarlouis Sechs weitere Menschen aus dem Kreis Saarlouis sind an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Montag laut der täglichen Meldung des Landkreises auf 64. Genauere Angaben zu den Todesfällen machte der Landkreis nicht.

Zehn neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis außerdem am Montag, vier davon in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, zwei in Dillingen, jeweils einer in Saarlouis, Wallerfangen, Ensdorf und Schmelz. Die Zahl der bisher bestätigten Infektionen steigt damit auf 4207 im Kreis Saarlouis, akut infiziert sind 369 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit am Montag bei 166,22, sie ist wiederum leicht gestiegen und ist saarlandweit die höchste.