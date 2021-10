Beliebte Konzertreihe kehrt zurück : „Kleine Siersburger Sinfonie“ in St. Martin am 24. Oktober

Lisa Saterdag Foto: Werner Richner

Siersburg Über mehrere Jahre bildeten Konzerte in der Reihe „Siersburger Sommersinfonie“ Glanzpunkte im kulturellen Leben der Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Das Kreis-Jugendsinfonieorchester Saarlouis unter Leitung von Günter Donie hatte diese beim Publikum überaus beliebten Konzertveranstaltungen in der Siersburger Pfarrkirche St. Martin ermöglicht.

Organisatorische Gründe und zuletzt die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben seit drei Jahren Darbietungen der jungen Kreis-Sinfoniker nicht gestattet. Nun aber erwartet das Publikum am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr in Anlehnung an die vormalige Reihe „Siersburger Sommer-Sinfonie“ ein Konzert zweier junger Interpretinnen in der Pfarrkirche St. Martin unter dem Titel „Kleine Siersburger Sinfonie“.

Auf Einladung des früheren Bürgermeisters Martin Silvanus konzertieren die Violinistin Lisa Saterdag und die Pianistin Heather Epstein und interpretieren Werke von Ludwig van Beethoven, Béla Bartók und Richard Strauss.

Heather Epstein Foto: Susanne Saterdag

Die Musikerin Lisa Saterdag ist dem Publikum in der Niedtalgemeinde als Violine-Solistin im Kreis-Jugendsinfonieorchester in Erinnerung. Sie studiert derzeit im Master-Studiengang Violine an der Hochschule für Musik in Saarbrücken bei Professor Joshua Epstein. Zuvor war sie Jungstudentin im Fach Klavier bei Professorin Kristin Merscher und studierte anschließend im Bachelor Klavier und Violine. Sie gewann den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ und erhielt Stipendien sowie hoch dotierte Förderpreise. Sowohl als Violinistin wie auch als Pianistin konzertierte Saterdag in zahlreichen Orchestern und gastierte bei Musikfestivals im Ausland.

Ihre Duo-Partnerin ist die Pianistin Heather Epstein, Korrepetitorin der saarländischen Hochschule für Musik. Sie studierte an der University of Michigan und setzte ihre Ausbildung fort, unter anderem am Mozarteum in Salzburg. Bereits als junge Künstlerin trat sie als Solistin mit dem Omaha Symphony Orchestra auf. Die aus dem US-Bundesstaat Nebraska stammende Pianistin lebt seit 2015 in Saarbrücken und unterrichtet an der dortigen Hochschule für Musik.

Veranstalter ist die Gemeinde Rehlingen-Siersburg mit der Kirchengemeinde Siersburg. Der Eintritt ist frei; Spenden werden erbeten, die in die Finanzierung der notwendigen Renovierung der Zifferblätter der Kirchturm-Uhr an St. Martin eingehen.