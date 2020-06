Kommentar Bauschutt in Oberesch : Fatales Signal an Umweltsünder

Fatales Signal an Umweltsünder

Kommentar Bauschutt in Oberesch

Oberesch Was ist denn das für eine Signalwirkung? Seit Monaten liegt illegal abgeladener Schutt in der Natur und nichts passiert.

Nicht mehr nachvollziehbar findet der Oberescher Ortsvorsteher Michael Engel, was sich da seit Monaten vor seiner Tür und aller Augen abspielt: Da karrt jemand mit Lkw tonnenweise Bauschutt in die Landschaft – schön weit weg, auf den Nordgau, vielleicht merkt es ja keiner. Könnte funktionieren. Aber nicht in Oberesch.