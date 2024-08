Bunte Bilder gegen Umweltverschmutzung KlikKS Projekt – Kinder malen für mehr Nachhaltigkeit

Rehlingen · In Rehlingen-Siersburg läuft seit gut einem Jahr das Klikks-Projekt, das Bürgerinnen und Bürger selbst in Sachen Klima- und Umweltschutz aktiv werden lassen soll. Nun haben Kinder an einem Projekt teilgenommen, mit dem sich die Gemeinde Nachhaltigkeit buchstäblich auf die Fahnen schreiben will.

02.08.2024 , 15:42 Uhr

Bunte Bilder, die bald als Fahnen der Nachhaltigkeit am Rathaus in Siersburg wehen sollen. Die Kinder besprechen, was zum Umweltschutz dazu gehören kann. Foto: Linda Schiffmann

Von Linda Schiffmann