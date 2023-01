Mehrsprachigkeit : Kinderhaus Gerlfangen wird „Elysée Kita“

Gerlfangen Mehrsprachigkeit wird in der Grenzgemeinde besonders gefördert, vor allem im Alltag.

Das Awo-Kinderhaus in Gerlfangen wurde im Dezember 2022 als „Elysée Kita“ durch die Ministerin für Bildung und Kultur Christine Streichert-Clivot ausgezeichnet. Seit 2021 baut die Kita Gerlfangen auch eine Kooperation mit Flastroff (Frankreich) auf und hat seit 2022 eine französische Sprachkraft im Team. „Wie wichtig es gerade als Grenzgemeinde, aber auch generell in der SaarLorLux-Region ist, die Mehrsprachigkeit zu fördern, merke ich oft selbst im Austausch mit unserer Partner- und Nachbarstadt Bouzonville. Sprachen öffnen Türen, und gerade in der heutigen Zeit ist dies umso wichtiger, den guten Kontakt in andere Länder zu pflegen“, sagt Bürgermeister Joshua Pawlak in diesem Zusammenhang.