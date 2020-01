Polizei : Kaugummi-Automat durch Feuerwerkskörper gesprengt – 32 Einsätze für die Polizei Saarlouis insgesamt

In Siersburg wurde mit Böllern ein Automat gesprengt. Foto: dpa. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Siersburg In der Silvesternacht ist in der Siersburger Bahnhofstraße zwischen 0.50 und zwei Uhr ein Kaugummi-Automat gesprengt worden. Unbekannte hatten in das Münzfach mehrere Feuerwerkskörper gesteckt und gezündet, teilte Polizeioberkommissar Thorsten Mole mit.

Dabei wurde der Automat stark beschädigt. Ob es den Tätern gelang, auch Geld aus dem Münzfach zu entwenden und wenn ja, wie viel, sei noch nicht geklärt. Die Polizei hofft hier auf Augenzeugen.

Insgesamt sei die Silvesternacht ruhig verliefen, sagte Mole für den Bereich der Polizei Saarlouis. 32 Einsätze hatte die Inspektion zwischen 20 Uhr am Silvesterabend und sechs Uhr am Neujahrsmorgen zu verzeichnen. Die Sprengung des Automaten sei der einzige außergewöhnliche Vorfall gewesen, sagte Mole. Desweiteren mussten die Beamten zu Ruhestörungen und Schlägereien ausrücken, die aber nicht über das Mass einer üblichen Silvesternacht hinausgingen, sagte er. In vier Fällen wurden Betrunkene am Steuer erwischt, teilweise nach einem Unfall, bei dem jedoch nur Sachschäden festgestellt wurden.

Teilweise mussten die Saarlouiser Beamten auch Kollegen unter die Arme greifen, wie in Merzig: Um kurz nach drei Uhr rückten Kräfte der Polizei-Inspektion Saarlouis zum Cube-Club in der Trierer Straße aus. Wie die Polizei mitteilt, kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa acht Personen. Diese mündete schließlich in eine Schlägerei vor dem Club. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, einige der Beteiligten konnten von der Polizei bereits ermittelt werden. Diese stammen aus Saarlouis, Merzig und Zweibrücken.