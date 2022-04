Sonderzug ist unterwegs : Karfreitagsmarkt lockt nach Bouzonville

Der Karfreitags-Jahrmarkt in Bouzonville ist ein Besuchermagnet, wie hier im Jahr 2018. Foto: Ruppenthal

Bouzonville In Bouzonville gibt es an Karfreitag, 15. April, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder einen Karfreitagsmarkt. Mit hunderten Markthändlern und den verschiedensten Produkten gehört er zu den größten Märkten in der Saar-Lor-Lux-Region, wie die Gemeinde Rehlingen-Siersburg mitteilt.

„Die Freundschaft zwischen den Partnergemeinden Bouzonville und Rehlingen-Siersburg ist das Ergebnis einer langen Geschichte, die Ende der 70er Jahre begann“, sagte Armel Chabane, der Bürgermeister von Bouzonville. „Zwei Jahre lang hielt uns die Covid-19-Krise davon ab, gesellige Momente zu verbringen, um unsere Freundschaft zu feiern. Schließlich freuen wir uns, am kommenden 15. April, dem Karfreitag, gemeinsam feiern zu können.“ Dies sei „ein Symbol unserer Freundschaft und ein Zeugnis der engen Bindung zwischen unseren beiden Gemeinden“, betont er – „vor allem dank des Zuges, der unsere beiden Gebiete verbindet“.

Die gesamte Innenstadt von Bouzonville verwandelt sich an diesem Tag unter regem Markttreiben zu einem ganz besonderen Ort. Für das leibliche Wohl sorgt die Vielfalt des kulinarischen Angebots an Essens- und Getränkeständen.

„Wir sind sehr froh, dass wir als Partnergemeinde von Bouzonville dieses einzigartige Event mit unterstützen können“, betont Joshua Pawlak, Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg. „Der Karfreitagsmarkt ist eines der vielen wichtigen Events, die die deutsch-französische Freundschaft stärken und immer wieder aufleben lässt. Gerade für uns als Grenzgemeinde bin ich sehr froh, dass der Markt in diesem Jahr wieder stattfinden kann.“